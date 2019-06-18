السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بمحافظة حبونا



نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران تقديم خدماتها في محافظة حبونا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة أهالي المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية، تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين والمواطنات بكل يسر وسهولة واختصار الجهد عليهم.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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11:44ت م

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