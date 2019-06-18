السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستعرض الحلول العاجلة للكهرباء بالمنطقة



أبها 15 شوال 1440هـ الموافق 18 يونيو 2019م واس

استعرض صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة الشركة

وأكد سموه ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضمان توفر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.

ووجّه الأمير تركي بن طلال بعد اطلاعه على وضع المنظومة الكهربائية والحلول المطروحة، بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقية هذه المولدات، فيما بحث سموه في نهاية اللقاء مع قيادات الشركة السعودية للكهرباء مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.

// انتهى //

11:28ت م

0037



أبها 15 شوال 1440هـ الموافق 18 يونيو 2019م واساستعرض صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، بحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ورئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي.وأكد سموه ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضمان توفر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.ووجّه الأمير تركي بن طلال بعد اطلاعه على وضع المنظومة الكهربائية والحلول المطروحة، بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقية هذه المولدات، فيما بحث سموه في نهاية اللقاء مع قيادات الشركة السعودية للكهرباء مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.// انتهى //11:28ت م0037

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستعرض الحلول العاجلة للكهرباء بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.