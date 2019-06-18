السعودية اليوم / كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب الأحد القادم



الدمام 15 شوال 1440 هــ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أعلنت كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم، عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440 / 1441هـ، وذلك من يوم الأحد القادم الموافق 20 شوال إلى 1 ذو القعدة 1440هـ .

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيا عبر موقع الكلية http://www.dcc.edu.sa، مشيراً إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 4 من ذي القعدة 1440هـ عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية، إضافة إلى ارسال النتيجة لكل طالب عبر رسالة نصية على رقم الجوال المذكور في طلب الالتحاق .

وأضاف أن القبول النهائي يستلزم ارسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد 11 من ذي القعدة 1440هـ ،إلى يوم الخميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ، مشيراً إلى أن البرامج الأكاديمية في الكلية هي برنامج المحاسبة، برنامج الحاسب وتقنية المعلومات، برنامج التسويق، برنامج إدارة سلسلة الإمداد، برنامج تقنية السلامة، برنامج إدارة الموارد البشرية.

// انتهى //

11:12ت م

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