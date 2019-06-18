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شاهد بالصور.. منتزه المربع السياحي بأحد رفيدة يجذب الزوار من داخل وخارج المملكة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة
يتوافد مئات الزوار والسياح، منذ بداية الصيف، إلى منطقة عسير ومنها محافظة أحد رفيدة التي جذبت الكثير من السياح والزوار للاستمتاع بالأجواء الخلابة في منتزه المربع السياحي الواقع جنوب محافظة أحد رفيدة.
ويستقبل المنتزه عشرات الزوار يومياً من المصطافين القادمين من مناطق المملكة ومن بعض دول الخليج لغرض السياحة والاستمتاع بالأجواء الممطرة والباردة والمناظر الخلابة والطبيعية التي جعلتهم يرغبون هذا المنتزه المهيأ بجميع الخدمات؛ حيث عملت بلدية المحافظة على تطويره خلال السنوات الثلاث الماضية وحظي بنصيبه من المشاريع الخدمية مثل إنشاء عدد من دورات المياه والسفلتة والتشجير ووضع الألعاب والمظلات والأرصفة والإنارة.
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