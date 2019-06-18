بتوجيه الملك سلمان.. بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، مساء أمس الاثنين، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أعمال الصيانة تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وأشارت الإمارة، إلى أن أعمال صيانة الكعبة المشرفة تتم بواسطة أحدث التقنيات، وأفضل المواصفات العالمية.