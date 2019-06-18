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فيديو.. امرأة شجاعة تنقذ طفلتها من هجوم كلب بإحدى المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول شجاعة امرأة وإنقاذها طفلتها من هجوم كلب حاول الاعتداء عليها خلال دخولها إحدى المنشآت الصحية؛ حيث وقفت حائلاً بينه وبين الاعتداء على ابنتها بإحدى مناطق المملكة.
وظهر خلال المقطع، امرأة تهمّ بالدخول إلى المنشأة الصحية برفقة طفلتها، فيما يحاول كلب الاعتداء على الطفلة وقامت الأم بمنع الكلب من الوصول إليها.
وحاولت المرأة الهروب من الكلب إلى داخل المنشأة لكنه دخل وراءهما وكرر محاولة الاعتداء واستمرت الأم في منعه من الاعتداء على طفلتها، قبل أن يتدخل أحد الموظفين داخل المستشفى لإنقاذ الموقف.
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