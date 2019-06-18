- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حريق يصيب شخصين ويخلي قاعة أفراح في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حريق يصيب شخصين ويخلي قاعة أفراح في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، مساء أمس الاثنين، حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي إن مدني حفر الباطن باشر حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح، وقد تم إخلاء القاعة ونتج عن الحادث إصابتان نُقلتا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقى العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يصيب شخصين ويخلي قاعة أفراح في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.