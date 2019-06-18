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2019-06-18 حريق يصيب شخصين ويخلي قاعة أفراح في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - حفر الباطن باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، مساء أمس الاثنين، حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي إن مدني حفر الباطن باشر حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح، وقد تم إخلاء القاعة ونتج عن الحادث إصابتان نُقلتا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقى العلاج.









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