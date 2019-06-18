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2019-06-18 سكوتر يُشعل حريقاً بشقة سكنية بحي المطار في أبها متابعات الخليج 365 - أبها باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بشقة سكنية بحي المطار في أبها بسبب عجلات التنقّل سكوتر. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني أبها باشر حريقاً اندلع بشقة سكنية بحي المطار بسبب التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر) دون وقوع أي إصابات والله الحمد.









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