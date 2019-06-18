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سكوتر يُشعل حريقاً بشقة سكنية بحي المطار في أبها

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2019-06-18

سكوتر يُشعل حريقاً بشقة سكنية بحي المطار في أبها

متابعات الخليج 365 - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بشقة سكنية بحي المطار في أبها بسبب عجلات التنقّل سكوتر.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني أبها باشر حريقاً اندلع بشقة سكنية بحي المطار بسبب التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر) دون وقوع أي إصابات والله الحمد.





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