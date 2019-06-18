“المطيري” يقدم أوراق اعتماده سفيرا للسعودية في جورجيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - فهد الميموني:

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، السفير عبدالله بن حجاج المطيري، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي، دافيت زالكالياني بمكتبه.

‏وقد رحب السيد زالكالياني بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.