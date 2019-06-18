الان تتابع “المطيري” يقدم أوراق اعتماده سفيرا للسعودية في جورجيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - فهد الميموني:
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، السفير عبدالله بن حجاج المطيري، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجورجي، دافيت زالكالياني بمكتبه.
وقد رحب السيد زالكالياني بالسفير السعودي، متمنياً له النجاح في مهمته، ومثمناً العلاقات بين البلدين.
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