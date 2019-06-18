شكرا لقرائتكم خبر عن «كلية المجتمع بالدمام» تفتح باب القبول للطلاب.. «الأحد» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعلن كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440/1441هـ. وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم باحيدرة، أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد القادم الموافق 23 من يونيو 2019 م وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11 من يولية 2018 م. وقال إن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونياً، وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت: http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول.

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وأوضح الدكتور باحيدرة أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 4 من ذي القعدة1440هـ الموافق 7يولية 2019م. عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.

وحول شروط القبول أفاد عميد الكلية بإنه يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولفت إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.

وقال عميد الكلية إن القبول النهائي يستلزم ارسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد (11 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يولية 2019م إلى يوم الخميس 15من ذي القعدة 1440 هـ الموافق 18 يولية 2019م). وأوضح الدكتور باحيدرة أن الكلية تخرج طلابها درجة لمشاركة في البرامج الأكاديمية التالية: برنامج المحاسبة، وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات،وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمداد،وبرنامج تقنية السلامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية.