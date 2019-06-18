القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.