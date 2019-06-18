دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الزكاة والدخل» توسع الضريبة الانتقائية على المشروبات الضارة للصحة من ديسمبر المقبل

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها ستبدأ تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة، بدايةً من ديسمبر المقبل.

وشملت المشروبات ذات الضرر على الصحة، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ولكنها بعد توسيع نطاقها ضمَّت المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري منذ شهر يونيو 2017م.

وستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي؛ وذلك بدايةً من يوم 1 ديسمبر 2019م القادم؛ حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعًا.

وأفادت الهيئة بأن المشروبات المحلاة هي أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو (جيل)، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

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من Dailymotion

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وبينت أن التقارير الصحية النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المُحلَّى، مؤكدةً أن المستهلك معرض بسببها لعددٍ من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكانه استبدال الفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم مكانَ المشروبات المعلبة والمحلاة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية، والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA لتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة من خلال رسومات توضيحية، وكذلك المشروبات التي لن تنطبق عليها الضريبة الانتقائية بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.