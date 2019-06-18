رد على جواله مقيم عربي.. خروج غامض لشاب في جدة منذ نهاية رمضان ولم يعد.. وأسرته تكشف ملابسات اختفائه...

شهدت مدينة جدة، اختفاء شاب ثلاثيني في ظروف غامضة منذ نهاية شهر رمضان المنصرم، وذلك بعد خروجه لشراء بعض قطع غيار آلياته الثقيلة التي يملكها، فيما تكثف الجهات الأمنية عمليات البحث عنه. وبحسب “سبق”، قال عبدالعزيز معيض الشهري، شقيق الشاب المختفي: “سافر أخي -مبيت- من محافظة بارق إلى جدة نهاية رمضان لشراء قطع غيار لآلياته الثقيلة التي يملكها برفقة أحد أصدقائه”.

وأضاف: “كان آخر تواصل له بوالدتنا في 25 رمضان وأكد انه لا يزال في جدة”؛ مبينًا أنه بعد “الاتصال على هاتفه فُوجئنا برد شخص من جنسية عربية ذكر أنه عثر على هاتفه الجوّال بجوار أحد معارض السيارات”. وتابع “الشهري”: “من حينها فُقد الاتصال به وعُثر على مركبته مقابل المعرض تبعد كيلو مترًا واحدَا، فتم إبلاغ الجهات الأمنية في النهار الذي يليه، وما زاد المخاوف هو عودة صاحبه إلى محافظة بارق دون علمه عن موقع أخي”. وأكد أنه “منذ ذلك التاريخ ونحن في مدينة جدة نتناوب للبحث عن شقيقنا، وخصوصًا أن والدتي في انهيار كبير وصدمة وأصرت على الانتقال إلى جدة والمشاركة في البحث، فوالدنا متوفى وهو أكبر أبنائها”.