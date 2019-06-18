أجلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس الاثنين، النظر في قضية حرق سيارة سلمى، بعد تأخير وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء، بحسب “عكاظ”.
وينتظر أن يتم الحكم في القضية في جلسة 18 ذي القعدة القادم، فيما أشار محامي سلمى كمال الشريف، إلى أن سبب التأجيل للمرة الثالثة هو عدم وصول التقديرات كاملة من الهيئة، إذ حولت المحكمة الجزائية المعاملة لهيئة النظر (قسم الخبراء) ليتم تقدير التعويض من القسم المختص.
وأضاف: «هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة، حيث تتوقف القضية الآن على التقدير للبت فيها كاملة في الحق العام والحق الخاص».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيلها للمرة الثالثة.. الكشف عن سبب عدم البت في قضية حرق سيارة سلمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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