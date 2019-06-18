صحيفة كورية: ولي العهد السعودي يزور سيول لنقل التكنولوجيا المتطورة للرياض

قالت صحيفة “تشو صن” الكورية الجنوبية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور كوريا خلال الشهر الجاري قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان.
ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن ولي العهد سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي “مون جاي” في اليوم التالي حيث يتوقع أن تكون الزيارة يوم 25 يونيو الجاري. وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي يعمل على تزويد الرياض بالمزيد من الوسائل العسكرية الحديثة ونقل التقنيات والتكنولوجيا المتطورة إلى المملكة وزيارة الوكالة الدفاعية الكورية بدلاً من مجرد زيارة قاعة معارض الأسلحة، إلى جانب زيادة التعاون في مجالات النفط بين البلدين.
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