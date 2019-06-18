التحالف يعترض طائرتي متفجرات حوثية في أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي اليوم الثلاثاء تكمن التحالف منن اسقاط طائرتين تحملان متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق سكنية في أبها.

وأكد المالكي على حق المملكة العربية السعودية بالرد على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين وقال:" نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".

من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أمس الاثنين استهدافها لمطار أبها الدولي جنوبي المملكة السعودية مجدداً مما أسفر عن تعطل الرحلات الجوية لساعات، بحسب "سبوتنيك".