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كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان الأمانة شرعت بتنفيذ مبادرة تركيب ” حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية ” تحوي حاوية داخلية سعتها “120 لتر ” بالإضافة الى مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها الى 360 لتر ، وتم البدء بتوزيعها في تجربة اولية بمضمار مشاة مبنى الأمانة على ان يتم تعميم ذلك على المضامير الأخرى والطرقات الرئيسية حيال نجاح فكرة المبادرة .

وأوضح الملحم ان ( حاويات الطاقة الشمسية ) هذه يتم من خلالها ايضاً بث شبكة الانترنت اللاسلكية ( WIFI) على امتداد مسارات المضمار وبالتالي يتمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة ، بالإضافة الى انها تحتوى على استشعار الكتروني يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه..، وكذلك تم تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وارسال الإشارات التنبيهية لقائدي مركبات ” رفع النفايات ” والتوجه لتفريغها .

وأضاف الملحم .. مثل هذه المبادرة تهدف الى تخصيص حاويات نفايات توضع في ارصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسية والمرافق العامة والتي ” تشهد كثافة ارتياد” تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية ، كماتُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات وكذلك المحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع .





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كانت هذه تفاصيل خبر يتم الاستفادة منها ببث شبكة الـ wifi .. أمانة الاحساء البدء بتنفيذ مبادرة ” حاويات الطاقة الشمسية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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