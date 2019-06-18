سوار يصعقك بالكهرباء كلما مارست عادة سيئة

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يمارس البعض الكثير من العادات السيئة التي تتسبّب في مشاكل صحية له أو لغيره من المحيطين به والمخالطين له؛ لذا ابتكرت شركة تكنولوجيا “سواراً” يقوم بصعق مرتديه كهربائياً كلما أقدم على عادة سيئة، أبرزها الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.

ويعمل سوار بافلوك على صعق الشخص في منطقة المعصم كلما أقدم على فعل سيئ، مثل قضم الأظافر أو الاستغراق في النوم أو الإفراط في الأكل.

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يُشار إلى أن قوة الصعقة الكهربائية التي يتعرض لها الشخص، تصل إلى 350 فولت.

ويرتبط السوار بتطبيق على الهاتف الذكي، بحيث يسجل الشخص العادات السيئة التي يرغب في التخلص منها، ويقوم من خلال التطبيق بإرسال صعقة كهربائية لنفسه كلما أقدم عليها.

كما يمكن للشخص أن يمنح أصدقاءه فرصة لصعقه، في حال رأوْا أنه ما زال يقوم بالعادة التي يرغب في التخلص منها، وذلك من خلال تحميلهم للتطبيق نفسه.

