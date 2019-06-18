فيسبوك يبتكر ميزة جديدة قد تنقذ حياة الملايين

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يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستغلال انتشاره الواسع في مختلف أنحاء العالم؛ وذلك من أجل المساهمة في حالات الطوارئ، حيث يُقدم ميزة جديدة للعثور على متبرعي الدماء.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، أنها ستُقدم ميزة للتبرع بالدم إلى الولايات المتحدة بعد اختبارات ناجحة في الهند وبنجلاديش وعدد من الدول أخرى.

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وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فيسبوك الآن يُمكنه إعلام المستخدمين في عدد من الولايات الأمريكية؛ شيكاغو، ومدينة نيويورك..، وبالتيمور، وسان فرانسيسكو، وواشنطن العاصمة إذا كانت هناك حاجة للتبرع بالدم في منطقتهم.

ومن المُتوقع أن يتمّ طرح تلك الميزة بشكل عام في العديد من البلدان على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث لن يتلقّى المستخدمون الإعلامات تلقائيًا؛ ولكن سيتعين عليهم الاشتراك في تلك الميزة مجانًا.

وبمجرد الاشتراك، يجب على المستخدمين زيارة صفحة التبرع بالدم على فيسبوك، وذلك للحصول على الإشعارات المختلفة حول الحالات التي تحتاج الدم، كما يمكن للمستخدمين ضبط وتيرة عمل تلك الميزة الجديدة، وذلك عن طريق إحداثيات مكان الإقامة ومقر العمل وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيه المستخدمون.

