واتساب يستعد لحظر ملايين الحسابات والسبب!

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يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب عمل حملة إزالة موسعة للعديد من الحسابات على منصته، وذلك حال ثبوت أنهم يخالفون القواعد التي ينص عليها بشكل واضح.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن واتساب يقوم حاليًّا بإزالة 2 مليون حساب من منصته بشكل شهري، وذلك استنادًا إلى قرارات وسائل الذكاء الاصطناعي التي استعان بها التطبيق لمعرفة الأشخاص الذين يخالفون قواعده.

وفي الوقت الحالي يعمل وتساب على حملة موسعة قد تؤثر على ملايين الحسابات عالميًّا..، حيث يعتزم إزالة أعداد كبيرة منها، حال التأكد من مخالفتها لقواعده.

وكان واتساب قد أصدر بيانًا أكد خلاله أنه ينوي مقاضاة الأشخاص الذين يخالفون قواعد منصته على مستوى العالم، وذلك في إطار مساعيه لمحو أي مخالفات تتعلق بالشائعات أو الأخبار الكاذبة، والتي كانت سببًا في انتقادات واسعة للمنصة العالمية.

