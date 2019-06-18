هيئة السوق المالية تكشف عن 5 مسارات لتأهيل الخريجين المتفوقين‎

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كشفت هيئة السوق المالية، أمس الاثنين، عن 5 مسارات تدريبية تضمّنها برنامج الهيئة لتأهيل الدفعة السادسة من الخريجين المتفوقين، وهي مسارات: “المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة، تقنية المعلومات”.

واشتمل مسار المالية على عدة مواد، منها: المال والاستثمار، الحوكمة والالتزام، الالتزام والتفتيش، التراخيص ومكافحة غسيل الأموال، الإشراف على السوق، قضايا الأوراق المالية وإدارة المخاطر.

كما ضمّ مسارات “القانون والمحاسبة والإدارة وتقنية المعلومات” التدريبية عدة مواد، منها: الأنظمة والتشريعات، قضايا الأوراق المالية، المراجعة الداخلية والتميز المؤسسي، تمويل الإرهاب، الاستراتيجيات وإدارة المشاريع.



