بالصور.. مصادرة أغنام مريضة قبل ذبحها بكعكية مكة

صادرت بلدية الشوقية الفرعية، وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة مكة المكرمة، ٢٥ رأسًا من الأغنام التي بدت عليها علامات المرض، بحي الكعكية بمكة المكرمة؛ حيث يتم عرضها للبيع من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل .

وتأتي الحملة ضمن جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وقال رئيس بلدية الشوقية، المهندس محمد بن غالب المشيخي، إن الحملة أسفرت عن مصادرة ٢٥ رأسًا من الأغنام التي ظهرت عليها علامات المرض، مبيّنًا مشاركة مراقبي قسم الأسواق في تنظيم المنطقة و إزالة المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضيه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

Advertisements

وأشار المشيخي، إلى أن البلدية والجهات المُختصة ستواصل مهامها الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة ومتابعة ظاهرة الذبح العشوائي للمواشي في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع إدارة وحدات الذبح بالأمانة، مؤكدًا أنه لا تهاون في إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أوضح مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن اتلاف المواشي المريضة يأتي بعد الفحص الطبي عليها؛ للتأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك حسب اللوائح والنظم البيطرية.

وأشار، إلى أنه يتم حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص منها بالطرق الصحية الوقائية المتّبعة، مثمّنًا تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلاغات بلدي(940).