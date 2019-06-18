جامعة حفر الباطن تنظم مؤتمرًا دوليًّا عن علم النفس الرياضي التطبيقي

تنظم جامعة حفر الباطن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي «الواقع والطموح»، خلال الفترة من 13 حتى 14 نوفمبر 2019م.

وأشار مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، إلى أن هذا المؤتمر الدولي النوعي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهتم بالجانبين المعرفي والمهني لحقل معرفي جديد مهم وجانب حيوي من جوانب الحياة الإنسانية، وهو «علم النفس الرياضي التطبيقي».

وأوضح الدكتور القحطاني أن المؤتمر سيكون نواة لوضع مرجعية علمية ومهنية في هذا التخصص ورصد للتجارب والخبرات العالمية، معربًا عن أمله أن تسهم النسخة الأولى للمؤتمر، التي تتبناها الجامعة، في تطوير السلوك الصحي والنشاط البدني والرياضي لكافة فئات المجتمع وتمثيل دور الجامعات في تجسيد رؤية المملكة 2030، والمضي قدمًا في تحقيقها من خلال الدور الفعال للجامعات.

من جانبه، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عادل بن عايد الشمري؛ إن الجامعة تشهد تطورًا وازدهارًا ونقلات نوعية في كافة المجالات على المستوى الأكاديمي البحثي، وأن ضمن خططها العلمية والبحثية التركيز على تنظيم الأحداث العلمية الدولية المتنوعة. ومن ثم، اهتمت الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المتخصص سعيًا منها إلى دعم الحركة العلمية والبحثية في مجال الأنشطة البدنية والحركية والصحية لكافة فئات المجتمع.

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وأشار الدكتور الشمري إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية اللياقة البدنية والأنشطة الحركية والرياضية في تعزيز الحياة والسلوك الصحي، والسعي إلى خلق بيئة اجتماعية صحية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وأوضح عميد كلية الآداب المكلف الدكتور أحمد الحراملة، أن المؤتمر يسعى إلى نشر رسالة المجتمع الرياضي الدولي في استخدام الاستراتيجيات المعاصرة لعلم النفس الرياضي وتطبيقاته والعلوم الرياضية المرتبطة به، وتعزيز المستوى الرياضي للفرق الرياضية والتأهيل العلمي والأكاديمي والطبي للعاملين في المجال الرياضي، والتعريف بدور علم النفس الرياضي «دوليًّا وعربيًّا ومحليًّا» في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز في البطولات الأولمبية والدولية، وكذلك دعم البحث العلمي والدراسات الرياضية ذات العلاقة بالعلوم النفسية والتربوية والرياضية، وتسخيرها في خدمة الحركة الرياضية والاستفادة من العلوم الرياضية المختلفة وتفعيلها للارتقاء بالمستوى الصحي لدى الإنسان وفقًا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أنه سيتم من خلال المؤتمر مشاركة المهتمين والباحثين والخبراء على المستويين المحلي والدولي في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة والمجالات المرتبطة، ودعوة المؤسسات والهيئات المعنية وذات الارتباط للمشاركة في عرض التجارب والخطط والأفكار والخروج بتوصيات من شأنها تطوير المجال الرياضي وتحقيق الاستفادة المجتمعية.

والجدير بالذكر أنه وبحضور ورعاية من مدير الجامعة وعدد من الإعلاميين والقنوات التلفزيونية، تعقد الجامعة مؤتمرًا صحفيًّا يوم الثلاثاء 18/6/2019م بمسرح الجامعة للإعلان عن المؤتمر وتفاصيله.