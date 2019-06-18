بالصور.. حريق يلتهم شقة سكنية في حي المطار بأبها

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق بشقة سكنية بحي المطار في مدينة أبها.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الدفاع المدني»، اطلعت عليه «عاجل»: «باشر مدني أبها حريقًا اندلع بشقة سكنية بحي المطار بسبب تماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر) دون وقوع أي إصابات والله الحمد».

ونشرت مديرية الدفاع المدني صورًا للحادثة، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل في هذا الشأن.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد حذّرت في وقتٍ سابق، من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وبخاصةً في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة.

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وتمثّل حوادث حرائق المنازل في المملكة 43% من حوادث الحرائق، وأنَّ أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، ومعظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق، بحسب «الدفاع المدني».

وقالت المديرية إنّه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فعاليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

وشدّدت المديرية على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافةً إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات الإخلاء من المنزل في أسرع وقت، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية.