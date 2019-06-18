«الأرصاد»: موجة حارة في الشرقية ورياح ترابية بمكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التنبيهات؛ بشأن حالة الطقس في الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة، في تنبيهاتها التي اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف) ستشهد موجة حارةً ونشاطًا في الرياح السطحية، مع تدني مستوى الرؤية الأفقية؛ بدءًا من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وتشهد منطقة مكة المكرمة (القنفذة، الليث، بحرة، جدة، رابغ) رياحًا سطحية نشطة تكون مثيرة للأتربة، بالإضافة إلى شبه انعدام في الرؤية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، على مختلف مناطق المملكة، توقّعت فيه استمرار الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

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وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأضافت أنَّ هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، وعسير»، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.