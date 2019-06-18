«تحالف دولي» يشارك في إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف

أعلنت منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، أنّ شركة الاستشارات الأمريكية «كورن فيري» ستشارك في إعداد استراتيجية تطوير المنطقة، وذلك ضمن تحالف من شركات دولية في هذا الصدد.

وذكر بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»: «من الشركات المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف شركة كورن فيري، وهي متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية العالمية ومزامنة الاستراتيجيات؛ لتحقيق الأداء المتفوق في مجالات الرعاية الصحية والصناعية وعلوم الحياة وتجارة التجزئة والتحول الرقمي».

و«كورن فيري» شركة عالمية تقدم خدمات الاستشارات التنظيمية، تجمع بين الاستراتيجية وأصحاب المواهب والكفاءات كي يحقق العملاء التفوق في الأداء.

وتقول الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ 100 ألف شخص يشاركون في برامج القيادة التي تنظمها كل شهر، وأنّها تحتفظ ببيانات الالتزام والمشاركة والمكافآت لأكثر من 20 مليونًا من المهنيين، ولديها أكثر من 100 فرع على مستوى العالم، ويعمل بها 7500 موظف.

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واليوم الثلاثاء، يفتتح أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بقاعة المؤتمرات في جامعة الجوف، مشروع استراتيجية تطوير منطقة الجوف الذي يشرف على إعداده مكتب دعم هيئات التطوير، بمشاركة من تحالف للشركات الدولية تحت مظلة شركة «Strategy» المتخصصة في بناء الاستراتيجيات وبناء التحالفات من الخبرات العالمية.

ويضم التحالف الذي تم بناؤه من قبل مكتب دعم هيئات التطوير، كلًا من شركة AELLEN & OVERY المتخصصة في الاستشارات القانونية وبناء الشركات التجارية والمشاريع والتمويل، وشركة ATKINS المتخصصة في التصميم والهندسة وإدارة المشروعات، وشركة JLL المتخصصة في إدارة الأصول والعقارات وشركات التجزئة والخدمات السكنية والفندقية والتصنيع والطاقة والرعاية الصحية.

كما يضم أيضًا شركة CENTRE FOR MIDDLE EASTERN PLANTS المتخصصة في التخطيط الحضري والتنموية والصيانة والأنظمة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وخدمات المسوحات المعلوماتية، وشركة J. Walter Thompson المتخصصة تنمية الابتكار والاتجاهات الإبداعية ودعم الأداء الحكومي والرياضي وقطاع التجزئة والإعلام وصناعة العلامات التجارية والاتصالات والتحول الرقمي، وشركةMarket Insight International المتخصصة في الدراسات والأبحاث وتقييم الذكاء التنافسي والخدمات البديلة والتحليل الصناعي وأنماط النمو والطلب على المنتجات والخدمات وتقدير حجم السوق وتحليل اتجاه المستهلك نحو الأسواق وتقييم الرضا عن الأداء والاتصال والإعلان، وشركة Attias Associates Richard المتخصصة في العلاقات العامة وتعزيز الاتجاهات الاقتصادية وبيوت الخبرة.

ومن المتوقع أن يبدأ عمل التحالف اعتبارًا من اليوم، ويستمر لمدة أربعة أشهر، كما سيتخذ مكتبًا في مدينة سكاكا لإدارة المشروع.