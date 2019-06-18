

الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث, حملة للتبرع بالدم في مبنى المؤسسة الرئيس, ومكتب منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبد الله محمد العبد الجبار أن هذه الحملة تأتي بدافع مسؤولية المؤسسة تجاه القضايا الإنسانية والاجتماعية ،مؤكدا أن التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى الذين تكون حياتهم الصحية في أمس الحاجة لنقل الدم وعمل تضامني يبرز القيم الإنسانية التي يتمتع بها أفراد المجتمع.

وأضاف أن هذه الحملة لاقت تفاعلاً كبيراً من مسؤولي وموظفي المؤسسة ،مبيناً أنها ليست الحملة الأولى من نوعها فقد سبق للمؤسسة تنظيم مثل هذه الحملات على مستوى المركز الرئيسي ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة, مقدماً شكره وتقديره لبنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي لإسهامهم في نجاح هذه الحملة .

// انتهى //

10:33ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية تنظم حملة للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم " العالمي لتبرع الدم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.