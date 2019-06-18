السعودية اليوم / بأكثر من 96 مليون ريال .. جامعة حائل توقّع عقود أمن وصيانة لمرافقها



حائل 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

وقّعت جامعة حائل أمس, عدداً من العقود الخدمية لأمن وصيانة ونظافة المرافق الجامعية ومجمع كليات الطلاب ومجمع كليات الطالبات وفروع الجامعة في عدد من المحافظات بالمنطقة بمبلغ إجمالي يصل إلى 96,9 مليون ريال .

وأوضح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن العقود التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الشركات الوطنية وتمتد لــ 3 سنوات, تشمل تأمين حراسات أمنية لمرافق الجامعة وفروعها بقيمة بلغت 44 مليون ريال, وكذلك صيانة ونظافة مرافق الجامعة وفروعها بقيمة بلغت 52,9 مليون ريال, مشيراً إلى أن هذه العقود تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات أمنية وبيئية وصحية بجودة عالية في كافة المرافق التابعة لها وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المساعدة لتهيئة بيئة أكاديمية وإدارية مميزة لمنسوبي الجامعة.

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10:17ت م

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