السعودية اليوم / تدشين الدورة القرآنية الصيفية النسائية في محافظة العقيق



‏الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العقيق أمس, الدورة القرآنية الصيفية النسائية المكثفة خلال صيف هذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية رزحان بن سليمان الغامدي، أن الدورة التي تستمر شهراً، تأتي كأحد برامج الجمعية لخدمة بنات المحافظة والمصطافين من الراغبات في الحفظ والمراجعة والتلاوة والتجويد واستغلال الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع والفائدة عليهن، وتربيتهن على أخلاق القرآن الكريم, مبيناً أن الدورة تقام في دار فاطمة الزهراء النسائية، من الساعة 9 صباحاً حتى 11 ظهراً.

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09:26ت م

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