الان تتابع شاهد: «سكوتر» يحرق شقة سكنية في أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابها- الخليج 365: تسبب جهاز عجلات التنقل “سكوتر” في حريق بشقة سكنية بمدينة أبها. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد باشر مدني أبها حريقاً إندلع بشقة سكنية بحي المطار بسبب التماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر) دون وقوع أي إصابات ولله الحمد .

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