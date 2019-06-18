الان تتابع تفاصيل الوظائف الموسمية بقطار المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365: أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطاع المشاعر خلال موسم حج هذا العام (1440هـ) . Advertisements ومن ضمن شروط التقديم ألايقل عمر المتقدم للوظيفه عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ. ويجب اكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبه للتسجيل في الموقع الالكتروني والوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية. وسيتم التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي: https://hoshood-mmmsl.com/register

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الموسمية بقطار المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.