، شاهد بالأدلة .. صور تُدين إيران في هجوم خليج عُمان نشرتها واشنطن ،

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نشر الجيش الأميركي صوراً جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني، وهي تُزيل لغماً لاصقاً لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان يوم 13 يونيو.
وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناءً على أدلة من تسجيل مصوّر ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".
ووفق "سكاي نيوز" يظهر في إحدى هذه الصور، جسم معدني دائري ملتصق ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس.. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استُخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر؛ تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.
وكان الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي قد نشر مقطع فيديو يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.
وفي لندن، اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت؛ قوات الحرس الثوري الإيراني، بأنها مسؤولة بشكل "شبه مؤكّد" عن الهجمات على ناقلتَي نفط، الخميس، في خليج عُمان، رغم نفي طهران.
وقال هانت؛ في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورةٍ شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".
وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضدّ ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الإستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجّهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرُّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قُبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.
شاهد بالأدلة .. صور تُدين إيران في هجوم خليج عُمان نشرتها واشنطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
نشر الجيش الأميركي صوراً جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني، وهي تُزيل لغماً لاصقاً لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان يوم 13 يونيو.
وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناءً على أدلة من تسجيل مصوّر ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".
ووفق "سكاي نيوز" يظهر في إحدى هذه الصور، جسم معدني دائري ملتصق ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس.. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استُخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر؛ تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.
وكان الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي قد نشر مقطع فيديو يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.
وفي لندن، اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت؛ قوات الحرس الثوري الإيراني، بأنها مسؤولة بشكل "شبه مؤكّد" عن الهجمات على ناقلتَي نفط، الخميس، في خليج عُمان، رغم نفي طهران.
وقال هانت؛ في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورةٍ شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".
وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضدّ ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الإستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجّهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرُّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قُبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:30 AM
أظهرت إحداها قوة من الحرس الثوري وهي تزيل لغماً لم ينفجر من ناقلة يابانية
نشر الجيش الأميركي صوراً جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني، وهي تُزيل لغماً لاصقاً لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان يوم 13 يونيو.
وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان يشرح الصور "إيران مسؤولة عن الهجوم بناءً على أدلة من تسجيل مصوّر ومصادر والمهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر".
ووفق "سكاي نيوز" يظهر في إحدى هذه الصور، جسم معدني دائري ملتصق ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس.. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استُخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر؛ تؤكّد واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم.
وكان الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي قد نشر مقطع فيديو يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.
وفي لندن، اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت؛ قوات الحرس الثوري الإيراني، بأنها مسؤولة بشكل "شبه مؤكّد" عن الهجمات على ناقلتَي نفط، الخميس، في خليج عُمان، رغم نفي طهران.
وقال هانت؛ في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورةٍ شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".
وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضدّ ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الإستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجّهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرُّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قُبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.
، شاهد بالأدلة .. صور تُدين إيران في هجوم خليج عُمان نشرتها واشنطن ،
المصدر : الخليج 365
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