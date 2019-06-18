محمد بن مسعود - الدمام - تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف. موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 Advertisements 09:04 AM تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف. ، موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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