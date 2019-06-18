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أخمدت فِرَق الدفاع المدني في أبها، حريقًا اندلع في شقة سكنية بسبب تماسّ كهربائي نتج من شاحن عجلات سكوتر.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": باشر مدني #أبها حريقًا اندلع بشقة سكنية بحي المطار؛ بسبب تماسّ كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر)، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.
شاحن عجلات "سكوتر" يتسبب في حريق شقة بأبها.. و"المدني" يسيطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
أخمدت فِرَق الدفاع المدني في أبها، حريقًا اندلع في شقة سكنية بسبب تماسّ كهربائي نتج من شاحن عجلات سكوتر.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": باشر مدني #أبها حريقًا اندلع بشقة سكنية بحي المطار؛ بسبب تماسّ كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر)، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:03 AM
الدفاع المدني: وقع بحي المطار ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات ولله الحمد
أخمدت فِرَق الدفاع المدني في أبها، حريقًا اندلع في شقة سكنية بسبب تماسّ كهربائي نتج من شاحن عجلات سكوتر.
وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": باشر مدني #أبها حريقًا اندلع بشقة سكنية بحي المطار؛ بسبب تماسّ كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر)، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.
، شاحن عجلات "سكوتر" يتسبب في حريق شقة بأبها.. و"المدني" يسيطر ،
المصدر : الخليج 365
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