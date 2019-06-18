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التعليم تقوم بتغيير جذري مرتقب في المناهج الدراسية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper التعليم تقوم بتغيير جذري مرتقب في المناهج الدراسية

تعكف وزارة التعليم حاليًا على تغيير جذري في كل المناهج الدراسية في مختلف المراحل.

جاء ذلك في مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير بشأن الكتب الدراسية المتوافرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1440 / 1439 هـ.

وورد في المخاطبة: إن «جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي المقبل 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل ».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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