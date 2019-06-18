"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط

فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. وحالة من الغضب والسخرية

سادت حالة من الجدل والغضب بين السعوديين بعد الإعلان عن موعد افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة في السعودية وذلك من خلال هاشتاغ #ديسكو_في_جده حيث اعتبر البعض الأمر مخالف للتقاليد والعادات هناك. وكانت إدارة ملهى وايت أعلنت عن الافتتاح يوم الخميس المقبل وذلك بعد أن حصلت على التراخيص وأعدت الموقع على الواجهة البحرية في مدينة جدة. فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية كما أكدت إدارة الملهى أنه لن يُقدم أي مشروبات كحولية حيث يُمنع تقديم الخمور في مختلف أنحاء السعودية، بجانب منع من هم أقل من 18 عام من الدخول إلى البار. بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة 7awi 1 بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة شاهد أيضاً: بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة وعلى الرغم من التأكيد على التزام الملهى الليلى بعدم تقديم خمور إلا أن الأمر تسبب في حالة من السخرية والغضب من خلال أكثر من هاشتاغ بينهم #لاارضي_بمنكرات_جاري وآخر يحمل اسم #نيكي_بيتش. الجدير بالذكر أن المغني الأمريكي ني يو سوف يحضر حفل الافتتاح في حين أكدت وسائل الإعلام أن افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية هو الخطوة الأجرأ في السعودية خاصة وأن بها أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الثقافات. فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية المزيد: صور 10 أماكن كبيرة ومميزة تستحق الزيارة في جدة بالصور أشهر 6 عادات وتقاليد خاصة بالأسرة السعودية! أقدم 11 مسجداً حول العالم خارج المملكة العربية السعودية تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي