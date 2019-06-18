"الجمارك": يسمح للفرد بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ بهذه الشروط

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أكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تسمح بدخول 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.
وأوضحت الهيئة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، مشيرة إلى أن ما يزيد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يُشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت أخيرًا أنه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك ابتداءً من يوم 23 أغسطس 2019 م.
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من حاوي
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فيديو.. بعد إغلاق BBM: تعرفوا على أفضل البدائل المتاحة
قامت شركة بلاك بيري مؤخرًا بإيقاف تشغيل تطبيقها الشهير للتراسل الفوري بلاك بيري ماسنجر BBM، والذي كان يعد أحد أوائل تطبيقات المراسلة الفورية التي عرفها عالم التقنية. أفضل برامج مونتاج الفيديو لعام 2019 7awi 1 أفضل برامج مونتاج الفيديو لعام 2019 شاهد أيضاً: أفضل برامج مونتاج الفيديو لعام 2019 فإذا كنتم من مستخدمي تطبيق BBM، ننصحكم بمطالعة هذا الفيديو، حيث نستعرض فيه مجموعة من أفضل تطبيقات التراسل الفوري، والتي ستجدون فيها بدائل مثالية لـ BBM. 5 تطبيقات تسرب بيانات هواتف الأندرويد.. وهكذا يمكن إيقافها 7awi 1 5 تطبيقات تسرب بيانات هواتف الأندرويد.. وهكذا يمكن إيقافها شاهد أيضاً: 5 تطبيقات تسرب بيانات هواتف الأندرويد.. وهكذا يمكن إيقافها المزيد: شاهد: هكذا ستظهر الإعلانات على تطبيق واتسآب صور: تعرف على أفضل تطبيقات تحديد القبلة.. بعضها يقدم خدمات مذهلة هواوي تنافس أندرويد بنظام تشغيل جديد غوغل مابس Google Maps يُضيف هذه الميزة الجديدة لمحبي الطعام تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. وحالة من الغضب والسخرية
سادت حالة من الجدل والغضب بين السعوديين بعد الإعلان عن موعد افتتاح أول ملهى ليلي في مدينة جدة في السعودية وذلك من خلال هاشتاغ #ديسكو_في_جده حيث اعتبر البعض الأمر مخالف للتقاليد والعادات هناك. وكانت إدارة ملهى وايت أعلنت عن الافتتاح يوم الخميس المقبل وذلك بعد أن حصلت على التراخيص وأعدت الموقع على الواجهة البحرية في مدينة جدة. فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية كما أكدت إدارة الملهى أنه لن يُقدم أي مشروبات كحولية حيث يُمنع تقديم الخمور في مختلف أنحاء السعودية، بجانب منع من هم أقل من 18 عام من الدخول إلى البار. بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة 7awi 1 بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة شاهد أيضاً: بس في السعودية: تطورات الشعب السعودي في قيادة الدراجة وعلى الرغم من التأكيد على التزام الملهى الليلى بعدم تقديم خمور إلا أن الأمر تسبب في حالة من السخرية والغضب من خلال أكثر من هاشتاغ بينهم #لاارضي_بمنكرات_جاري وآخر يحمل اسم #نيكي_بيتش. الجدير بالذكر أن المغني الأمريكي ني يو سوف يحضر حفل الافتتاح في حين أكدت وسائل الإعلام أن افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية هو الخطوة الأجرأ في السعودية خاصة وأن بها أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الثقافات. فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية 7awi 1 فيديو: أول ملهى ليلي في السعودية.. واشتعال حالة من الغضب والسخرية المزيد: صور 10 أماكن كبيرة ومميزة تستحق الزيارة في جدة بالصور أشهر 6 عادات وتقاليد خاصة بالأسرة السعودية! أقدم 11 مسجداً حول العالم خارج المملكة العربية السعودية تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: توقف ساعة مكة المكرمة عن العمل.. هذا ما حدث لها
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهر عطل في ساعة مكة المكرمة حيث توقفت عقارب الساعة عند السادسة والنصف تقريبًا وأظلمت أضواء الساعة الموجودة أعلى البرج الذي يحمل اسمها. فيديو: توقف ساعة مكة المكرمة عن العمل.. هذا ما حدث لها 7awi 1 فيديو: توقف ساعة مكة المكرمة عن العمل.. هذا ما حدث لها في حين أكد المسؤولون أن الساعة تعرضت لخلل أدى لانقطاع الكهرباء عنها وتدخلت فرق الصيانة لإصلاح الخلل في الساعة حتى تعود إلى العمل مرة أخرى. بالفيديو.. حكاية الجبال التي تحرس مكة المكرمة 7awi 1 بالفيديو.. حكاية الجبال التي تحرس مكة المكرمة شاهد أيضاً: بالفيديو.. حكاية الجبال التي تحرس مكة المكرمة كما أضاف المسؤولون أن متحف برج الساعة لم يتأثر بهذا الخلل واستمر في استقبال الزوار في أوقاته الرسمية بين الساعة الثانية ظهرًا وحتى 11 مساءًا. الجدير بالذكر أن ساعة مكة تم تصنيفها كأكبر ساعة برج في العالم بسبب قطر واجهتها الذي يزيد عن 40 مترًا ويصل ارتفاعها إلى 400 مترًا عن مستوى الأرض بحيث يمكن رؤيتها من جميع أحياء مكة المكرمة. المزيد: فيديو السبب الحقيقي وراء منع تحليق الطائرات فوق مكة المكرمة؟ بالصور أشهر 6 عادات وتقاليد خاصة بالأسرة السعودية! أشهر 10 تطبيقات ذكية أطلقتها السعودية.. تعرفوا عليها بالصور تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فوائد صحية فورية للإقلاع عن التدخين.. تعرف عليها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.