دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام المصري يصدر بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مساء اليوم الاثنين، بيانًا حول وفاة محمد مرسي العياط؛ وذلك أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وأشار البيان إلى تلقي النيابة العامة، عصر اليوم، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك؛ حيث تحدث 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رُفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان: «أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين داخل القفص، سقط مغشيًّا عليه؛ حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى وتبينت وفاته إلى رحمه الله».

وتابع البيان: « ورد بالتقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسيه، وأن حدقتي العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية».

Advertisements

وواصل: «وحضر مرسي إلى المستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وقد تبلين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى».

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.