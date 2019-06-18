دفن جثمان محمد مرسي بحضور أسرته

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وسائل إعلام عربية وغربية، أنه تم دفن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أفاد، نقلاً عن مصدر طبي، بأن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أمس الاثنين، جاءت نتيجة نوبة قلبية.

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وتوفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين.

وأصدرت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بياناً عن تفاصيل وفاة مرسي، جاء فيه أنها تلقت إخطاراً بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأشارت إلى أنه “أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.

وأضاف البيان أنه “أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضاً مغشياً عليه حيث تم نقله فوراً للمستشفى وتبين وفاته”.