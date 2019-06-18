قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام ال10:37 دقيقة من مساء أمس، تمكنت - ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرح بأنه وفي تمام ال11:47 دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم تتحقق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.