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ضرب منتخب تشيلي نظيره الياباني برباعية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2019 لكرة القدم.
أحرز أهداف تشيلي كل من: إريك بولجار؛ في الدقيقة41 من زمن الشوط الأول.. وفي الشوط الثاني أضاف إدواردو فارجاس؛ هدفيْن في الدقيقتين (54 و83) بينما أحرز أليكسس سانشيز؛ الهدف الرابع عند الدقيقة 82.
الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات: تشيلي، الأوروجواي، الإكوادور واليابان.
في "كوبا أميركا " .. تشيلي تضرب اليابان برباعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
ضرب منتخب تشيلي نظيره الياباني برباعية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2019 لكرة القدم.
أحرز أهداف تشيلي كل من: إريك بولجار؛ في الدقيقة41 من زمن الشوط الأول.. وفي الشوط الثاني أضاف إدواردو فارجاس؛ هدفيْن في الدقيقتين (54 و83) بينما أحرز أليكسس سانشيز؛ الهدف الرابع عند الدقيقة 82.
الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات: تشيلي، الأوروجواي، الإكوادور واليابان.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:33 AM
لمصلحة المجموعة 3 .. في اليوم الرابع من البطولة
ضرب منتخب تشيلي نظيره الياباني برباعية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا 2019 لكرة القدم.
أحرز أهداف تشيلي كل من: إريك بولجار؛ في الدقيقة41 من زمن الشوط الأول.. وفي الشوط الثاني أضاف إدواردو فارجاس؛ هدفيْن في الدقيقتين (54 و83) بينما أحرز أليكسس سانشيز؛ الهدف الرابع عند الدقيقة 82.
الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم منتخبات: تشيلي، الأوروجواي، الإكوادور واليابان.
، في "كوبا أميركا " .. تشيلي تضرب اليابان برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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