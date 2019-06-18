، فزعة ومطاردة وإثارة .. الأمن يُطيح بلص سرق سيارة مواطن بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة لقيت تداولاً واسعاً ونال بطلها شكر وتقدير كثير من المواطنين

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، القبض على لص حاول سرقة مركبة؛ وذلك في غضون وقتٍ قصيرٍ من تلقيها بلاغاً عن الواقعة التي شهدت أحداثاً مثيرة ومطاردة بعدما تدخل مواطن مقدماً المساعدة لصاحب السيارة الذي استغاث به.

وبيّن المواطن الذي تعرّضت مركبته من نوع "أوريون" للسرقة، أنه استغاث بشاب يُدعى خالد غزواني؛ وفزع له الشاب؛ ليستوقف المركبة، وتُلقي الجهات الأمنية القبض على السارق وتحيله إلى جهة الاختصاص.

ولقيت هذه الواقعة تداولاً واسعاً ونال بطلها خالد غزواني؛ شكراً وتقديراً من كثير من المواطنين على خلفية مبادرته الكريمة.