محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية. وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح. كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية. وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح. كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 08:36 AM ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية. وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح. كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

، بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع ،

المصدر : الخليج 365

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