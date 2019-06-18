، قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتيْن مسيّرتيْن معاديتيْن تحملان متفجرات باتجاه المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه في الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت - ولله الحمد - قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، كما صرّح أيضاً بأنه وفي الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس، تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أيٍّ من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكّد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكّد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.