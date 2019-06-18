بالفيديو.. المطلق يحسم الجدل بشأن صيام الست من شوال قبل القضاء

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أجاز عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ صيام الست من شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو غيرها من أشهر السنة، في حال إذا لم يتمكّن الإنسان من صيامها في شهر شوال.
وأوضح أنه ليس هناك فرقٌ بين صيام الست من شوال وصيام الست من ذي القعدة أو ذي الحجة أو غيرها في مضاعفة الأجر؛ لأن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها موجودة في أيّ صوم.
ورد ” المطلق ” ؛ في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، على امرأة تسأل بأن قضاءها قد ينتهي شهر شوال وهي لم تنتهِ منه وفي نيتها الست من شوال فهل يكتب لها الأجر بالنية؟، قائلا: ” نعم يكتب لها الأجر وتصوم الست في شهر ذو القعدة”، مستدلاً بحديث ثوبان ” من صام رمضان ثم أتبعه بست بعد الفطر “.
وحول جواز صيام الست من شوال قبل القضاء، أبان ” المطلق ” : ” جوز للمسلم أن يصوم الست قبل القضاء لكن الأفضل أن يصوم القضاء أولاً “.
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