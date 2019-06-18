بعد أردوغان.. أمير قطر: وفاة محمد مرسي ” مفاجأة لنا “

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علق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، مؤكدًا أن خبر الوفاة كان مفاجأة.
وقال تميم : لقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وجاء ذلك بعد أن خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واصفًا إياه بـ ” الشهيد ” .
وتوفي أمس الاثنين..، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر.
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