توضيح مهم من «وزارة العدل» بشأن إجراءات الطلاق

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تلقى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، تساؤلاً من أحد المواطنين بشأن إجراءات الطلاق، وقال المواطن في سؤاله: “هل يلزم الشهود الحضور للمحكمة للمطلِّق زوجته؟”. فيما جاء الرد: “لا يلزم شهود لإثبات الطلاق، المطلوب تعبئة النموذج الخاص بإثبات الطلاق من خلال الرابط، والتوجه به إلى محكمة الأحوال الشخصية، ويلزم حضور المطلِّق وإحضار عقد النكاح”.





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