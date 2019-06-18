فيديو.. ما حكم تأخير صلاة الظهر بسبب العمل ؟

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أوضح الشيخ سعد السبر، حكم تأخير صلاة الظهر بسبب العمل.
وقال السبر خلال حواره إلى برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إذا كان لا يُسمح للموظفين بالخروج للصلاة في المساجد أو لا يوجد مسجد للصلاة لديهم في العمل، أو اتفقوا على تأخير صلاة الظهر..، ففي هذه الحالات صلاتهم صحيحة؛ لأنهم صلوها في موعدها المخصص ولا بأس في ذلك.
كما أجاب عن سؤال آخر بشأن حكم من ترك ركنًا من أركان الوضوء، وقال: إنه لو كان عن شك أو وسوسة فلا يرجع؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، ولو كان بعد الفراغ من الوضوء فالقاعدة عند الفقهاء هي أن الشك لا أثر له.
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