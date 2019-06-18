إجبار مدرب أوروجواي على عدم إشراك لاعبه ضد الإكوادور

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ديمة محمدالإثنين 2019/6/17 11:32 صباحا بتوقيت أبوظبي
أوسكار تاباريز
كشف أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي عن أنه لم يشرك اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا ضد الإكوادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا بسبب الملعب.
وأوضح تاباريز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الدخول في تلك الأجواء لم يكن البيئة المثالية لإشراك أراسكايتا".
وتابع: "هو لاعب في الفريق ولاعب جيد للغاية، ولكن جميع اللاعبين لم يشاركوا ولا أعرف هل دخوله إلى هذا الملعب كان سيكون الأمر المثالي بالنسبة له أم لا".
وتعرض أراسكايتا لصافرات استهجان وهتافات معادية من قبل جمهور فريقه السابق كريزيرو حين كان يؤدي تدريبات الإحماء مع البدلاء.
ولعب أراسكايتا في كريزيرو الذي يلعب على ملعب مينيرو الذي استضاف اللقاء، حتى يناير/ كانون الثاني الماضي حتى انتقل إلى فلامنجو غريم كريزيرو في البرازيل.
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