شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: نرفض المساس بالمصالح العليا للمغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أكدت المملكة على دعمها لمبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، بما يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة.

وشددت المملكة خلال كلمتها أمام لجنة C24 في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، على أن المبادرة المغربية تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير.

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و أشادت المملكة بالجهود المبذولة من المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء.

ورحبت السعودية بالبرنامج التنموي الذي أطلقته مملكة المغرب للصحراء المغربية في عام 2015م، وتخصيصها مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.

وجددت المملكة التأكيد على دعمها للجهود المبذولة من المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، معربةً عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدة ترابه.