شكرا لقرائتكم خبر عن «كوريا نيوز»: محمد بن سلمان يزور «سيول» 25 يونيو الجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة) كشفت صحيفة «كوريا نيوز بلس»، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يعتزم زيارة كوريا الجنوبية أواخر يونيو الجاري، قبل مشاركته في قمة مجموعة الـ20 في اليابان. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن ولي العهد سيصل إلى سيول في 25 يونيو الجاري، لعقد اجتماع مع الرئيس الكوري مون جاي. وحسب مصادر الصحيفة الكورية، فإن الأمير محمد بن سلمان ينوي زيارة الوكالة الوطنية الكورية للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع التي تدعمها الدولة ومقرها مدينة دايجون، على بعد نحو 150 كم جنوب سيول. وأشارت إلى أن ولي العهد سيشارك أيضاً خلال زيارته، في افتتاح ثالث أكبر مصفاة في كوريا، تمتلكها شركة أرامكو

كشفت صحيفة «كوريا نيوز بلس»، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يعتزم زيارة كوريا الجنوبية أواخر يونيو الجاري، قبل مشاركته في قمة مجموعة الـ20 في اليابان. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن ولي العهد سيصل إلى سيول في 25 يونيو الجاري، لعقد اجتماع مع الرئيس الكوري مون جاي. وحسب مصادر الصحيفة الكورية، فإن الأمير محمد بن سلمان ينوي زيارة الوكالة الوطنية الكورية للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع التي تدعمها الدولة ومقرها مدينة دايجون، على بعد نحو 150 كم جنوب سيول. وأشارت إلى أن ولي العهد سيشارك أيضاً خلال زيارته، في افتتاح ثالث أكبر مصفاة في كوريا، تمتلكها شركة أرامكو السعودية في مجمع مصافي التكرير في مدينة أولجو، بمقاطعة جيونغسانغ الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كوريا نيوز»: محمد بن سلمان يزور «سيول» 25 يونيو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.